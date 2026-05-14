مباشر مباراة الجزائر ضد غانا في كأس أفريقيا تحت 17 عاما.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة الجزائر ضد غانا في كأس أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب.

يحتضن ملعب أكاديمية محمد السادس المواجهة التي تنطلق الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغانا

beIN sport 5

تأتي المباراة ضمن الجولة الأولى من البطولة التي يتنافس فيها منتخب الجزائر بالمجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السنغال وغانا وجنوب أفريقيا.

ويستضيف المغرب فعاليات البطولة خلال الفترة من 13 مايو/أيار إلى 2 يونيو/حزيران 2026.

تأهل المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بنتيجة 1-0، في المباراة التي تدخل ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، التي احتضنها ملعب بنغازي الدولي بليبيا.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في الترتيب النهائي للدورة برصيد 7 نقاط، متقدماً على مصر (6 نقاط)، وتونس (4 نقاط)، وليبيا (دون نقاط).

وقد تم توزيع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2026 على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، كما ستضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى هذا الدور مشاركتها تلقائياً في كأس العالم لأقل من 17 سنة 2026.