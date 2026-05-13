مباشر.. مباراة المغرب ضد تونس في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما
Published On 13/5/2026
تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد تونس مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من نهائيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 عاماً.
يحتضن ملعب مولاي الحسن بالرباط المواجهة التي تنطلق الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.
وتدخل المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي مصر وإثيوبيا.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتونس
- bEIN sport 5
- Arryadia TNT المغربية
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.
تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الفترة ما بين 13 مايو/أيار الحالي وحتى 2 يونيو/حزيران المقبل في المغرب، وهي البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.