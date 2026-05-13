مباشر برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة

مباشر برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المباراة من أجل تعزيز الصدارة، ويحاول فيها ألافيس الفوز من أجل تفادي الهبوط.

تقام مباراة برشلونة ضد ألافيس لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 13 مايو/أيار على ملعب مينديزورتزا.

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، و(20:30) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس

beIN SPORTS 3

مواجهة غير متكافئة

يدخل برشلونة المواجهة بعدما حسم لقب الليغا بداية هذا الأسبوع، عندما فاز على غريمه ريال مدريد 2-0 في كامب نو، موسعا الفارق بينهما إلى 14 نقطة قبل نهاية الدوري بـ3 جولات.

في المقابل، يحتل ألافيس المركز التاسع عشر برصيد 37 نقطة، ويصارع للهروب من مناطق الهبوط قبل الجولات الأخيرة من الموسم.

وتكشف المواجهات المباشرة الأخيرة بين برشلونة وألافيس عن تفوق كاسح للفريق الكتالوني، إذ فاز في آخر 9 مباريات متتالية أمام ألافيس، وكان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنتيجة 3-1.

كما سجل الفريق الكتالوني هدفًا واحدًا على الأقل في الشوط الثاني خلال 8 من آخر 9 مواجهات بين الطرفين، بينما لم ينجح ألافيس في تحقيق أي انتصار حتى في المباريات التي تمكن خلالها من التسجيل.