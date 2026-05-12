مباشر مباراة النصر ضد الهلال في ديربي الدوري السعودي

تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة ديربي العاصمة الرياض، بين النصر والهلال في قمة حاسمة على لقب دوري روشن السعودي لكرة القدم، لتكون القمة المنتظرة هي الأكثر جذبا للأنظار بين الفريقين في السنوات الأخيرة.

ويكفي النصر الفوز لحسم اللقب رسميا، بينما يمنحه التعادل الفرصة الأكبر للحسم، فيما لا بديل أمام الهلال سوى الفوز إذا ما أراد المضي قدما نحو اعتلاء الصدارة، حيث يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بينما يحل الهلال ثانيا برصيد 77 نقطة وله مباراة مؤجلة.

متى موعد مباراة النصر ضد الهلال؟

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والهلال اليوم الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026، في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة النصر والهلال

ستنقل المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية، مالكة حقوق بث الدوري السعودي لهذا الموسم.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لأبرز أحداث المباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.