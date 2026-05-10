مباشر: برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة

مباشر: برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة نارية ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يكفي أصحاب الأرض التعادل فقط لضمان حسم اللقب للموسم الثاني على التوالي.

تنطلق المباراة على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (19:00 بتوقيت غرينتش). ويدخل فريق المدرب هانزي فليك اللقاء متصدراً بفارق 11 نقطة عن مدريد، وبينما تكفيه نقطة واحدة للتتويج، فإن الانتصار سيمنحه فرصة للاحتفال باللقب بأفضل طريقة ممكنة.

في المقابل، يسعى ريال مدريد بكل قوته لإفساد حفلة غريمه، لكنه يدخل المباراة في حالة من الفوضى، وسط توترات بين اللاعبين أدت إلى مشادات واشتباكات في تدريبات الفريق.

