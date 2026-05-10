مباشر: برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة

epaselect epa12643299 Real Madrid's Alvaro Carreras (R) and Barcelona's Lamine Yamal in action during the Spanish Super Cup final soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Jeddah, Saudi Arabia, 11 January 2026. EPA/STRINGER
ناصر صادق
Published On 10/5/2026
آخر تحديث: 21:37 (توقيت مكة)

يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة نارية ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يكفي أصحاب الأرض التعادل فقط لضمان حسم اللقب للموسم الثاني على التوالي.

تنطلق المباراة على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (19:00 بتوقيت غرينتش). ويدخل فريق المدرب هانزي فليك اللقاء متصدراً بفارق 11 نقطة عن مدريد، وبينما تكفيه نقطة واحدة للتتويج، فإن الانتصار سيمنحه فرصة للاحتفال باللقب بأفضل طريقة ممكنة.

في المقابل، يسعى ريال مدريد بكل قوته لإفساد حفلة غريمه، لكنه يدخل المباراة في حالة من الفوضى، وسط توترات بين اللاعبين أدت إلى مشادات واشتباكات في تدريبات الفريق.

لتبقوا على اطلاع دائم بأحداث المباراة: تابعوا التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع "الجزيرة نت" ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا "الجزيرة رياضة".