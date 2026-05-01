مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم

تدخل بطولة الدوري المصري لكرة القدم مراحل الحسم حيث وصلت إلى الدرجة القصوى من الإثارة قبل ثلاث جولات فقط من خط النهاية، خاصة في مجموعة التتويج باللقب.

وتشهد المرحلة الخامسة ثلاث مباريات قوية، على رأسها ديربي القاهرة، حيث يستضيف الزمالك نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، ويسبق ذلك مواجهتا بيراميدز مع إنبي، وسيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز بــ47 نقطة ثم الأهلي 44 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب الــ43 نقطة في المركز الرابع، وكل منهما خاص ثلاث مباريات فقط في مجموعة التتويج، بينما يأتي المصري البورسعيدي خامسا برصيد 37 نقطة ثم إنبي سادسا بـ36 نقطة وسموحة في المركز السابع بـ31 نقطة والثلاثي الأخير خاض أربع مباريات.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وكانت مواجهات الجولة الماضية، قد أشعلت المنافسة على لقب البطولة بعد أن سقط الزمالك في براثن التعادل السلبي مع إنبي فيما حقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثية نظيفة لينفرد بوصافة الدوري، ويطارد الفارس الأبيض على الصدارة، بينما تضاءلت فرص حامل اللقب الأهلي في المنافسة.