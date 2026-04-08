مباشر.. مباراة الهلال ضد الخلود في الدوري السعودي.. لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد الخلود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يحتضن ملعب المملكة أرينا بالرياض المواجهة التي تنطلق الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، (20:00) بتوقيت مصر، (19:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الخلود

تبث قنوات ثمانية حصريا منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما يفصله خمس نقاط فقط عن النصر متصدر جدول الترتيب، ما يزيد من حدة الصراع في القمة مع اقتراب الموسم من نهايته.

في المقابل، يسعى الخلود إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ14 عشر برصيد 26 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر وتأمين بقائه في دوري الأضواء.