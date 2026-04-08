مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأتي هذه المواجهة بعد أربعة أيام فقط من تفوق "البلوغرانا" على "الأتلتي" في الدوري الإسباني.

تقام مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال اليوم الأربعاء 8 أبريل/نيسان 2026، بملعب كامب نو معقل برشلونة.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية، (21:00) بتوقيت مصر وإسبانيا، (20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وسيلتقي المتأهل من هذه المواجهة في نصف النهائي مع الفائز من لقاء أرسنال وسبورتينغ لشبونة.

وكان برشلونة قد حقق فوزاً صعباً على أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-1) يوم السبت الماضي، ليعزز صدارته لليغا بفارق سبع نقاط عن غريمه ريال مدريد.

ابقَ على اطلاع على أحداث المباراة من خلال تغطيتنا المباشرة.

عد مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جزءا من سلسلة مكثفة من المواجهات، حيث أسفرت آخر تسع مواجهات عن 35 هدفًا.