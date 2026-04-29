مباشر.. مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي..لحظة بلحظة
Published On 29/4/2026
تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الأهلي ضمن الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
يحتضن ملعب الأول بارك المواجهة، التي تنطلق الساعة السابعة (19:00) بتوقيت الجزائر والمغرب، التاسعة (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة (22:00) بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي
- Thmanyah
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.
يتربع النصر على الصدارة برصيد 76 نقطة قبل خمس مراحل على نهاية الموسم بفارق ثماني نقاط أمام جاره وغريمه الهلال الذي يفتتح المرحلة الثلاثاء بمواجهة ضيفه ضمك مع مباراة مؤجلة مع الخليج، وبفارق 10 نقاط أمام الأهلي الثالث مع مباراة مؤجلة مع الفتح.