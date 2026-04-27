مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري لكرة القدم

مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري لكرة القدم، حيث يأمل الأهلي حامل اللقب في تحقيق الفوز على منافسه بيراميدز لضرب عصفورين بحجر واحد أولهما الانفراد بالمركز الثاني ثم مطاردة الزمالك على صدارة الدوري المصري في انتظار تعثره أمام سيراميكا كليوباترا أو إنبي.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 49 نقطة مقابل 44 نقطة لكل من بيراميدز والأهلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وكان الأهلي قد أصر على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام بيراميدز، اليوم الاثنين، بعد أن اهتزت ثقة حامل اللقب في التحكيم المصري خاصة في أعقاب عدم احتساب ركلة جزاء له خلال التعادل (1-1) أمام سيراميكا في الجولة قبل الماضية كلفته التعادل وفقد نقطتين وأثارت ⁠جدلا واسعا واعتراضات كبيرة من الأهلي وخصومة شديدة مع الاتحاد ⁠المحلي.

ووافق الاتحاد المصري لطلب الأهلي بعد أن سدد النادي 60 ألف دولار تكاليف استقدام الحكام.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2025-2026، هو اليوم الإثنين 27 أبريل/نيسان 2026، على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي

تمتلك شبكة أون سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري، حيث خصصت قناة ON Sport 1 لإذاعة المباراة.

