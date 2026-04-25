مباشر.. مباراة الأهلي ضد ماتشيدا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد ماتشيدا زيليفا، ضمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

يحتضن ملعب الإنماء المواجهة التي تنطلق الساعة السابعة والربع مساء (19:15) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة والربع مساء (20:15) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ماتشيدا

2 beIN SPORTS

قناة الكاس 5

كما يمكنكم متايعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

الأهلي وصل إلى هذا الدور بعد الفوز على جوهور دار التعظيم في ربع النهائي ثم فيسل كوبيه في نصف النهائي، بينما ماتشيدا زيلفيا تخطى عقبة الاتحاد ثم شباب الأهلي دبي.

يسعى "الراقي" لتكرار إنجازه التاريخي والاحتفاظ بالتاج الآسيوي للموسم الثاني توالياً فوق ميدانه وبين جماهيره، بينما

يطمح فريق ماتشيدا لمواصلة رحلة الأحلام في أولى مشاركاته وخطف اللقب من قلب مدينة الملك عبدالله الرياضية