مباشر.. مباراة الأهلي ضد فيسيل كوبي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة الأهلي السعودي ضد فيسيل كوبي الياباني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

يحتضن ملعب الإنماء المواجهة التي تنطلق الساعة السابعة والربع مساءً (19:15) بتوقيت السعودية، الثامنة و الربع مساءً (20:15) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيسيل كوبي

beIN SPORTS 1

قناة الكاس 5

حجز الأهلي مقعده في هذا الدور بعد تخطيه عقبة جوهور دار التعظيم، إثر فوز صعب بنتيجة 2-1، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى لحظاتها الأخيرة.

في المقابل، بلغ فيسل كوبي المربع الذهبي عقب مواجهة ماراثونية أمام السد القطري، انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، قبل أن يحسم الفريق الياباني بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.