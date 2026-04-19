مباشر.. مباراة النصر ضد الوصل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.. لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة الصول الإماراتي ضد النصر السعودي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026.

يحتضن ملعب زعبيل المواجهة التي تنطلق في الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السعودية، وقطر، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد النصر

beIN SPORTS 2 HD

يدخل النصر هذه المواجهة بطموحات كبيرة، إذ يسعى إلى تعزيز رصيده من الألقاب القارية، مستندًا إلى مستوياته اللافتة على الصعيد المحلي، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وهو ما يمنحه دفعة معنوية مهمة قبل خوض هذا التحدي الحاسم.

في المقابل، يتطلع الوصل إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، خاصة أنه يواجه منافسًا قويا يمتلك خبرات واسعة وإمكانات فنية كبيرة.

وكان من المفترض أن تُقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مارس/آذار الماضي، إلا أن الظروف الإقليمية حالت دون ذلك، ما أدى إلى تأجيل المباريات.