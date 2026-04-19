مباشر مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

مباشر مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث يستقبل مانشستر سيتي ضيفه أرسنال المتصدر في مواجهة حاسمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المرحلة الثالثة والثلاثين.

وتعرّض فريق المدرب ميكيل أرتيتا لخسارة مفاجئة أمام بورنموث في الدوري، كما خسر نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وخرج من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون من الدرجة الثانية.

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، اليوم الأحد 19 أبريل/نيسان 2026، على ملعب "الاتحاد"، في مواجهة مصيرية ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء قد يرسم ملامح بطل "البريميرليغ" لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين العملاقين عند الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت قطر والسعودية، و(17:30) بتوقيت مصر، و(16:30) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

beIN SPORTS 1

يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة وملخص شامل لها.