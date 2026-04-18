مباشر.. الترجي ضد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يحتضن ملعب لوفتوس فيرسفيلد المواجهة التي في الساعة الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة (15:00) بتوقيت مصر، الرابعة (16:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وماميلودي صن داونز

beIN sport 3

كم يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يتطلع الترجي لتدارك الخسارة بملعب حمادي العقربي برادس مساء الأحد 12 أبريل/نيسان، بهدف دون رد وحجز تأشيرة العبور إلى الدور النهائي للمسابقة الأفريقية.

بدوره، يسعى نادي ماميلودي صن داونز إلى بلوغ نهائي رابطة أبطال إفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثانية تواليًا، فيما يطمح الترجي الرياضي التونسي إلى بلوغ النهائي التاسع في رابطة أبطال أفريقيا.