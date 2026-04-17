مباشر.. مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد، مساء اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

يحتضن ملعب القاهرة الدولي المواجهة التي تنطلق الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والسعودية، السادسة (18:00) بتوقيت مصر والخامسة (17:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية ساعات قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة، وملخص شامل لها.

يدخل الزمالك المواجهة واضعاً نصب عينيه تأكيد تفوقه في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف وحسم التأهل، معتمداً على خبرته الكبيرة في الإدارة التكتيكية للمباريات الإقصائية.

وعلى صعيد الأرقام، يبدو ملعب القاهرة حصنا منيعا للزمالك في الفترة الأخيرة؛ إذ نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في آخر 6 مباريات متتالية على أرضه، كما حقق الانتصار في 7 من أصل آخر 9 مواجهات خاضها بمختلف المسابقات.

في المقابل، يصل شباب بلوزداد إلى القاهرة تحت شعار لا بديل عن الفوز، في محاولة لرد الاعتبار وتعويض خسارة الذهاب.