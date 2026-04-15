مباشر مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المواجهة الحاسمة التي يدخلها بايرن بأفضلية الفوز على ملعب ريال مدريد.

واقتنص بايرن ميونخ فوزا ثمينا خارج أرضه 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، بفضل هدفي هاري كين ولويس دياز، فيما أبقى هدف مبابي آمال الفريق الملكي قائمة قبل موقعة الإياب.

يعاني ريال مدريد من النتائج المتذبذبة مؤخرا بالدوري الإسباني أخرها التعادل مع جيرونا مما أبعده عن برشلونة المتصدر الذي يقترب من حسم اللقب.

وفي المقابل حقق بايرن ميونيخ سلسلة نتائج مميزة في مبارياته الست الأخيرة بالدوري الألماني بـ5 انتصارات وتعادل، وفي آخر مبارياته اكتسح سانت باولي 5-صفر.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

يستضيف بايرن ميونخ فريق ريال مدريد اليوم الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2026، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ الألمانية.

وينطلق الكلاسيكو الأوروبي الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، و(21:00) بتوقيت مصر، و(20:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

