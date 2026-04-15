مباشر مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، لحظة بلحظة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 في مواجهة يسعى من خلالها "العالمي" لمواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب خطوة إضافية من حسم اللقب.

ويتربع النصر على القمة برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف و7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

وتمثل هذه المباراة بداية لسلسلة من الاختبارات القوية لكتيبة المدرب جورجي جيسوس، حيث تنتظر الفريق مواجهات حاسمة في الجولات المقبلة أمام الأهلي والقادسية والهلال.

وتستحضر الجماهير ذكريات مواجهة النصر مع الاتفاق في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل في الدمام، وكانت شرارة لنزيف نقاط تسبب في فقدان النصر للصدارة مؤقتا بعد ثلاث هزائم متتالية، قبل أن ينتفض مجددا بسلسلة انتصارات لافتة أعادته إلى المركز الأول مستغلا تعثرات الهلال.

ويهدف النصر في هذا اللقاء إلى رد اعتباره أمام الاتفاق وتعزيز رقمه القياسي التاريخي، بعدما حقق 14 فوزا متتاليا في الدوري لأول مرة في تاريخه.

وفي المقابل، يدخل الاتفاق المواجهة بحثا عن استعادة توازنه عقب خسارته المفاجئة أمام الرياض 2-3 في الجولة الماضية، وهي الهزيمة التي أوقفت نشوة انتصاره في ديربي الشرقية أمام القادسية.

ويعاني فريق الاتفاق من تراجع واضح في النتائج مؤخرا، حيث اكتفى بفوز وحيد في آخر 6 مباريات، مقابل 4 هزائم وتعادل، مما يجعل مهمته أمام المتصدر غاية في الصعوبة.