مباشر.. مباراة الاتحاد ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء لحساب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

يحتضن ملعب الإنماء المواجهة التي تنطلق في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة (20:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة

beIN Sports 3

الكاس 5

المباراة كان من المقرر إقامتها بنظامة الذهاب والإياب ولكن الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا أدت إلى جعلها ضمن الدور المجموعة، لتُقام بنظام المباراة الواحدة.

يتطلع الوحدة لاستغلال تراجع نتائج الاتحاد، لمواصلة مشواره في البطولة القارية.

في المقابل، يخوض الاتحاد المواجهة تحت ضغط كبير بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة محلياً، ما يجعل البطولة الآسيوية فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه واستعادة ثقة جماهيره.