مباشر الترجي ضد صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مباشر الترجي ضد صن داونز حيث يتطلع الترجي التونسي إلى تأمين نتيجة إيجابية لبلوغ النهائي مجددا أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

مباشر الترجي ضد صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويحتضن ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة التونسية، المواجهة المثيرة بين الترجي الطامح إلى لقبه الخامس والأول منذ عام 2019 في المسابقة، وضيفه صن داونز الساعي إلى لقبه الثاني بعد عام 2016 لكبح السيطرة العربية على اللقب منذ عام 2017.

ويطمح فريق المدرب الفرنسي باتريس بوميل إلى مواصلة الزحف نحو النهائي بعد إطاحته أقوى المرشحين الأهلي المصري، وذلك عبر تحقيق نتيجة عريضة قبل لقاء الإياب في بريتوريا، الأسبوع المقبل.

موعد مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تقام المباراة اليوم الأحد 12 أبريل/نيسان الجاري على ملعب حمادي العقربي بتونس العاصمة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز الساعة العاشرة مساء (22.00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء (20.00) بتوقيت تونس.

ويدير المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصن داونز

beIN SPORTS 1

القناة التونسية (الوطنية 1)

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.