مباشر.. نزال تايسون فيوري ضد أرسلانبيك محمودوف

تغطية مباشرة لنزال تايسون فيوري ضد أرسلانبيك محمودوف

يحتضن ملعب نادي توتنهام هوتسبير، في لندن، النزال الذي ينطلق عند الساعة منتصف الليل (00:00) بتوقيت قطر والسعودية، الحادية عشر ليلا (23:00) بتوقيت مصر ووسط أوروبا والعاشرة ليلا (22:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

في سن السابعة والثلاثين، يسعى البريطاني تايسون فيوري، الملقب بـ"الملك الغجري"، إلى إثبات أن مسيرته لم تنتهِ بعد، رغم دخوله هذه المواجهة وهو قادم من هزيمتين متتاليتين، آخرهما أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024 بقرار إجماعي.

ويعود فيوري إلى الحلبة بطموح استعادة بريقه أمام جماهيره، حيث قال:"أنا متحمس للعودة. قلبي كان وسيبقى دائمًا في الملاكمة. اذهبوا وأخبروا الملك أن الآس عاد من جديد".

في المقابل، يواجهه الملاكم الروسي-الكندي أرسلانبيك محمودوف، الملقب بـ"الأسد، والذي يدخل النزال بسجل قوي بعد فوزين سريعَين على ديفيد آلن وريكاردو براون.