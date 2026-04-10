مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بالدوري الإسباني؛ إذ يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين، مساء الليلة، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام جيرونا بعدما خسر أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني (2-1)، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: فيران غارسيا، راؤول أسينسيو، ميليتاو، كارفاخال.

خط الوسط: غود بيلينغهام، كامافينغا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني؟

يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني عبر التغطيات المباشرة على موقع الجزيرة نت، كما يمكنكم متابعتها عبر قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS).

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026، اليوم الجمعة 10 أبريل/نيسان 2026 على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

ويدخل ريال مدريد مواجهته أمام جيرونا وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 69 نقطة، إذ حقق 22 انتصارا، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 5 مرات.

وكان الفريق الملكي قد خسر مواجهة مايوركا في الجولة الماضية وترك برشلونة في الصدارة بفارق 7 نقاط كاملة.