تغطية مباشرة,

مباشر مباراة العراق ضد بوليفيا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 22, 2026 Aerial view of the Monterrey Stadium ahead of the FIFA World Cup 2026 REUTERS/Daniel Becerril
ناصر صادق
Published On 1/4/2026
آخر تحديث: 05:47 (توقيت مكة)

مباشر مباراة العراق ضد بوليفيا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تُقام في المكسيك.

يسعى المنتخب العراقي إلى العودة إلى كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة في نسخة كأس العالم 1986.

في المقابل، تطمح بوليفيا إلى العودة للمونديال لأول مرة منذ كأس العالم 1994.

تقام مباراة العراق ضد بوليفيا الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم، صباح اليوم الأربعاء أول أبريل/نيسان 2026، بملعب مونتيري بالمكسيك.

وتنطلق مباراة العراق وبوليفيا الساعة 06:00 صباحا بتوقيت السعودية وقطر والعراق، (05:00) بتوقيت مصر، (04:00) بتوقيت تونس والجزائر، (23:00) بتوقيت بوليفيا، (21:00) بتوقيت المكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد بوليفيا

  • beIN SPORTS 1

ويغيب عن قائمة الأسود، القائد جلال حسن، وأحمد يحيى لعدم الجاهزية.

تصريحات قبل المواجهة

أكد مدرب العراق غراهام أرنولد أن فريقه سيدخل المباراة بعقلية هجومية، قائلا إن الهدف هو الفوز "مهما استغرق الأمر".

من جانبه، شدد اللاعب ميغيل تيرسيروس على أن منتخب بلاده قادر على مجاراة العراق وتحقيق مفاجأة.

 