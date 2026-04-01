مباشر مباراة العراق ضد بوليفيا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة العراق ضد بوليفيا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تُقام في المكسيك.

يسعى المنتخب العراقي إلى العودة إلى كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة في نسخة كأس العالم 1986.

في المقابل، تطمح بوليفيا إلى العودة للمونديال لأول مرة منذ كأس العالم 1994.

تقام مباراة العراق ضد بوليفيا الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم، صباح اليوم الأربعاء أول أبريل/نيسان 2026، بملعب مونتيري بالمكسيك.

وتنطلق مباراة العراق وبوليفيا الساعة 06:00 صباحا بتوقيت السعودية وقطر والعراق، (05:00) بتوقيت مصر، (04:00) بتوقيت تونس والجزائر، (23:00) بتوقيت بوليفيا، (21:00) بتوقيت المكسيك.

ويغيب عن قائمة الأسود، القائد جلال حسن، وأحمد يحيى لعدم الجاهزية.

نعلن لكم القائمة النهائية للمنتخب الوطني العراقي لخوض الملحق الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 🇮🇶. ويغيب عن قائمة الأسود، الكابتن جلال حسن، وأحمد يحيى لعدم الجاهزية. We announce Iraq’s final squad for the FIFA World Cup Intercontinental Playoff. 🇮🇶 Iraq captain Jalal Hassan and… pic.twitter.com/ZnMvZbcWvF — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 16, 2026

تصريحات قبل المواجهة

أكد مدرب العراق غراهام أرنولد أن فريقه سيدخل المباراة بعقلية هجومية، قائلا إن الهدف هو الفوز "مهما استغرق الأمر".

من جانبه، شدد اللاعب ميغيل تيرسيروس على أن منتخب بلاده قادر على مجاراة العراق وتحقيق مفاجأة.