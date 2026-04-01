مباشر مباراة العراق ضد بوليفيا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة العراق ضد بوليفيا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي تُقام في المكسيك.

تقام مباراة العراق ضد بوليفيا الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم، صباح اليوم الأربعاء أول أبريل/نيسان 2026، بملعب مونتيري بالمكسيك.

وتنطلق مباراة العراق وبوليفيا الساعة 06:00 صباحا بتوقيت السعودية وقطر والعراق، (05:00) بتوقيت مصر، (04:00) بتوقيت تونس والجزائر، (23:00) بتوقيت بوليفيا، (21:00) بتوقيت المكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد بوليفيا

beIN SPORTS 1

كما يمكن متابعة اللقاء عبر منصة FIFA+.

ويغيب عن قائمة الأسود، القائد جلال حسن، وأحمد يحيى لعدم الجاهزية.

نعلن لكم القائمة النهائية للمنتخب الوطني العراقي لخوض الملحق الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 🇮🇶. ويغيب عن قائمة الأسود، الكابتن جلال حسن، وأحمد يحيى لعدم الجاهزية. We announce Iraq’s final squad for the FIFA World Cup Intercontinental Playoff. 🇮🇶 Iraq captain Jalal Hassan and… pic.twitter.com/ZnMvZbcWvF — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 16, 2026

حلم عراقي يتجدد بعد 40 عاما

يسعى المنتخب العراقي إلى العودة إلى كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة في نسخة كأس العالم 1986.

وكان "أسود الرافدين" قد بلغوا هذا الدور بعد فوز مثير على منتخب الإمارات بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الملحق الآسيوي.

بوليفيا تبحث عن كسر الغياب

في المقابل، تطمح بوليفيا إلى العودة للمونديال لأول مرة منذ كأس العالم 1994.

وتمكن الفريق من بلوغ النهائي بعد فوز صعب على منتخب سورينام بنتيجة 2-1، في مباراة قلب فيها تأخره إلى انتصار بفضل تألق لاعبيه الشباب.

تصريحات قبل المواجهة

أكد مدرب العراق غراهام أرنولد أن فريقه سيدخل المباراة بعقلية هجومية، قائلا إن الهدف هو الفوز "مهما استغرق الأمر".

من جانبه، شدد اللاعب ميغيل تيرسيروس على أن منتخب بلاده قادر على مجاراة العراق وتحقيق مفاجأة.

أرقام وإحصائيات العراق وبوليفيا

المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين انتهت بالتعادل (0-0) عام 2018.العراق لم يفز سابقا على منتخبات أمريكا الجنوبية.بوليفيا سجلت 8 أهداف عبر تيرسيروس في آخر 12 مباراة تصفيات.

وسيتأهل الفائز من مباراة العراق وبوليفيا إلى المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.