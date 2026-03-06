مباشر الأهلي ضد الاتحاد والهلال ضد النجمة في الدوري السعودي.. لحظة بلحظة

مباشر الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يستضيف الأهلي غريمه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، اليوم الجمعة 6 مارس/آذار 2026، في مواجهة تحمل أبعادا تنافسية خاصة.

وفي اليوم ذاته بالرياض يستقبل الهلال نظيره النجمة على ملعب المملكة أرينا.

مباشر الهلال ضد النجمة في الدوري السعودي

تقام مباراتا الأهلي ضد الاتحاد والهلال ضد النجمة الساعة (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر والثامنة (20:00) بتوقيت تونس والجزائر.

تغطية مباشرة لمباراتي الهلال ضد النجمة والأهلي ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

تتابعون تغطية مباشرة وحية لحظة بلحظة بالصور والفيديوهات والتغريدات لمبارتي الهلال ضد النجمة والأهلي ضد الإتحاد ساعاتان قبل انطلاق القمتين عبر موقعنا الجزيرة نت.

اليوم الثاني 🤩🔥 إليكم مباريات ثاني أيام الجولة الخامسة والعشرين في #دوري_روشن_السعودي ⚽️ pic.twitter.com/UAf7Bj6Tlj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) March 6, 2026

أما القنوات الناقلة للحدث فهي: