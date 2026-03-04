مباشر أرسنال ضد برايتون ومانشستر يوناتيد ضد نيوكاسل وبقية مباريات البريميرليغ.. لحظة بلحظة

الآن مباشر أرسنال ضد برايتون وبقية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

يستضيف برايتون أند هوف ألبيون نظيره أرسنال اليوم الثلاثاء 4 مارس/آذار 2026 على ملعب أميكس (Amex Stadium)، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تغطية مباشرة لمباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برايتون

beIN SPORTS 4

كما يمكنكم متابعة تغطيتنا المباشرة والمستمرة بأدق التفاصيل بالصور والفيدوهات والتغريدات ساعاتان قبل صافرة بداية كل اللقاءات عبر موقع الجزيرة نت.

⏪ Last time out against Brighton & Hove Albion… Martin fires home! 🔥 🤝 @Bitpanda_global pic.twitter.com/CY7Odcn6Pf — Arsenal (@Arsenal) March 4, 2026

صراع القمة والابتعاد عن الخطر

يدخل أرسنال المواجهة متصدرا جدول الترتيب برصيد 64 نقطة من 28 مباراة، بعدما حقق فوزا مثيرا في الدربي اللندني على تشلسي (2-1)، ويُعد الأقوى هجوميا هذا الموسم بـ58 هدفا، كما أنه الأقل خسارة (3 هزائم).

في المقابل، يحتل برايتون المركز الـ12 برصيد 37 نقطة من 28 مباراة، وحقق فوزا مهما في الجولة الماضية على نوتنغهام (2-1)، سعيا للابتعاد عن مناطق الخطر.