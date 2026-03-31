مباشر.. مباراة المغرب ضد باراغواي الودية.. لحظة بلحظة

تغطية مباشرة، لمباراة المغرب ضد باراغواي الودية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

يحتضن ملعب بوليرت ديليليس المباراة التي تنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب وتونس.

قنوات البث المجاني لمباراة المغرب وباراغواي

المغربية الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

خاض المغرب مباراة ودية أمام الإكوادور يوم الجمعة الماضي في مدريد وانتهت بالتعادل 1-1، وفازت باراغواي على اليونان بهدف دون رد.

بعد تحقيق المركز الرابع التاريخي في كأس العالم السابقة، لا تزال التوقعات عالية بالنسبة للمغرب، الذي بنى سمعة طيبة في السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس في احتلاله المركز الثامن الحالي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) العالمي، وهو أعلى مركز له على الإطلاق.

أما باراغواي، فتحتل المركز 38 في التصنيف العالمي، وهي تعيد بناء سمعتها تدريجيا، بعد أن ضمنت مكانا في كأس العالم لأول مرة منذ وصولها إلى ربع النهائي في عام 2010.

وقد أوقعت القرعة منتخب باراغواي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة المضيفة وأستراليا والفائز في المسار الثالث من الملحق الأوروبي لكرة القدم