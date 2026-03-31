مباشر.. مباراة المغرب ضد بارغواي الودية.. لحظة بلحظة

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Semi Final - Nigeria v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 14, 2026 Morocco players pose for a team group photo before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
المغرب يواجه بارغواي في اختبار ثان لأسود الأطلس قبل مونديال 2026 (رويترز)
محمد سلحاني
Published On 31/3/2026

تغطية مباشرة، لمباراة المغرب ضد باراغواي الودية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

يحتضن ملعب بوليرت ديليليس المباراة التي تنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب وتونس.

قنوات البث المجاني لمباراة المغرب وباراغواي

  • المغربية الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

خاض المغرب مباراة ودية أمام الإكوادور يوم الجمعة الماضي في مدريد وانتهت بالتعادل 1-1، وفازت باراغواي على اليونان بهدف دون رد.

بعد تحقيق المركز الرابع التاريخي في كأس العالم السابقة، لا تزال التوقعات عالية بالنسبة للمغرب، الذي بنى سمعة طيبة في السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس في احتلاله المركز الثامن الحالي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) العالمي، وهو أعلى مركز له على الإطلاق.

أما باراغواي، فتحتل المركز 38 في التصنيف العالمي، وهي تعيد بناء سمعتها تدريجيا، بعد أن ضمنت مكانا في كأس العالم لأول مرة منذ وصولها إلى ربع النهائي في عام 2010.

وقد أوقعت القرعة منتخب باراغواي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة المضيفة وأستراليا والفائز في المسار الثالث من الملحق الأوروبي لكرة القدم