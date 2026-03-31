مباشر مباراة الجزائر ضد أوروغواي استعدادا لكأس العالم 2026 لكرة القدم، وهي المباراة الودية الثانية لـ"الخضر".

وحققت الجزائر فوزا كاسحا 7-0 على غواتيمالا يوم الجمعة، بينما تعادل منتخب أوروغواي مع إنجلترا 1-1 على ملعب ويمبلي.

وشهدت مباراة الجمعة الاستعراضية أول ظهور للجزائر منذ خروجها من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على يد نيجيريا في يناير/كانون الثاني.

وقال مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش إن مواجهة غواتيمالا كانت فرصة لتقييم مستوى المنتخب.

موعد مباراة الجزائر ضد أوروغواي

تقام المباراة مساء الثلاثاء 31 مارس/آذار على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية معقل يوفنتوس العريق.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الجزائر، الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت مصر، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت السعودية وقطر.