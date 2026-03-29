مباشر مباراة تونس ضد هايتي استعدادا لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

تقام مباراة تونس ضد هايتي الودية فجر اليوم الأحد 29 مارس / آذار 2026 بملعب بي إم أو فيلد بتورونتو في كندا.

وتنطلق المواجهة عند الساعة الثالثة فجر الأحد (03:00) بتوقيت قطر والسعودية، والواحدة فجرا (01:00) بتوقيت تونس والجزائر.

قنوات البث الناقلة لمباراة تونس ضد هايتي

القناة التونسية الوطنية

مهمة جديدة للمدرب لموشي مدرب تونس

كشف مدرب المنتخب التونسي، صبري اللموشي، عن قائمة موسعة تضم 30 لاعباً، تصدّرها راني خضيرة، متوسط ميدان يونيون برلين، الذي يسجّل أول حضور له مع "نسور قرطاج" عقب حصوله على الجنسية الرياضية. ويُذكر أن خضيرة هو شقيق الدولي الألماني السابق سامي خضيرة، بطل كأس العالم 2014.

وضمّت القائمة أسماء تُستدعى لأول مرة، من بينها رائد الشيخاوي، مدافع الاتحاد المنستيري، ومهيب الشامخ، حارس النادي الإفريقي، إضافة إلى عمر بن علي، مهاجم الصفاقسي، ولؤي بن فرحات، مهاجم كارلسروه الألماني، وأنيس السعيدي، لاعب سان دييغو، وريان اللومي، مهاجم فانكوفر.

كما عرفت القائمة عودة كل من أنيس بن سليمان، وخليل العياري، لاعب باريس سان جيرمان.

في المقابل، خلت القائمة من اسم محمد علي بن رمضان، متوسط ميدان الأهلي المصري، وسيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك.