مباشر مباراة إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية في الملحق النهائي لكأس العالم 2026

مباشر مباراة إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

تقام مباراة إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية اليوم الخميس (26 مارس/آذار) على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء (22:45) بتوقيت قطر والسعودية، (21:45) بتوقيت مصر و(20:45) بتوقيت إيطاليا تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية

beIN SPORTS 1

وتعود إيطاليا إلى بيرغامو بعد أن شهد هذا الملعب أول ظهور لرينو غاتوزو على مقعد القيادة الفنية، حينما فازت إيطاليا على إستونيا بخماسية نظيفة في سبتمبر/أيلول الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.