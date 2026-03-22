مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في قمة الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم وديربي العاصمة مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالجولة 29 للدوري الإسباني اليوم الأحد 22 مارس/آذار 2026 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتنطلق المواجهة الساعة الحادية عشر ليلا (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر و(21:00) بتوقيت تونس والجزائر وإسبانيا.

القنوات الناقلة لديربي ريال مدريد وأتلتيكو

beIN SPORTS 1

موقف ريال مدريد وأتلتيكو

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، وحقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات، كان آخرها الفوز الكبير (4-1) على إلتشي.

في المقابل، يأتي أتلتيكو مدريد ثالثا برصيد 57 نقطة، ويدخل اللقاء بسلسلة قوية من 4 انتصارات متتالية، قبل خسارته الأخيرة، وكان قد تفوق (1-0) على خيتافي في آخر ظهور له.