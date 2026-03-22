مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في قمة الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة
Published On 22/3/2026|
آخر تحديث: 22:13 (توقيت مكة)
مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم وديربي العاصمة مدريد.
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالجولة 29 للدوري الإسباني اليوم الأحد 22 مارس/آذار 2026 على ملعب سانتياغو برنابيو.
وتنطلق المواجهة الساعة الحادية عشر ليلا (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر و(21:00) بتوقيت تونس والجزائر وإسبانيا.
القنوات الناقلة لديربي ريال مدريد وأتلتيكو
- beIN SPORTS 1
📋✅ Our squad for the match!
🆚 @AtletiEnglish pic.twitter.com/Qn1ll3BtTv
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 22, 2026
موقف ريال مدريد وأتلتيكو
يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، وحقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات، كان آخرها الفوز الكبير (4-1) على إلتشي.
في المقابل، يأتي أتلتيكو مدريد ثالثا برصيد 57 نقطة، ويدخل اللقاء بسلسلة قوية من 4 انتصارات متتالية، قبل خسارته الأخيرة، وكان قد تفوق (1-0) على خيتافي في آخر ظهور له.