مباشر.. مباراة الهلال السوداني ضد نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة الهلال السوداني ضد نهضة بركان المغربي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يحتضن ملعب أماهورو في رواندا المواجهة التي تنطلق عند الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والسعودية، (18:00) بتوقيت السودان ومصر، (17:00) بتوقيت تونس والجزائر و(16:00) بتوقيت المغرب.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال السوداني ونهضة بركان

beIN SPORTS 5

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة، من خلال التغطيات لمباشرة للجزيرة نت.

يدخل الهلال المواجهة بعد تعادل إيجابي (1-1) خارج أرضه في لقاء الذهاب، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مباراة الحسم على أرضه.

كما يملك الفريق سلسلة مميزة، إذ سجل أهدافا في آخر 10 مباريات متتالية في البطولة.

في المقابل، يعود نهضة بركان بنتيجة التعادل نفسها، ويأمل في استغلال خبرته القارية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وحسم بطاقة التأهل.