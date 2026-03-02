مباشر مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة

الآن بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026.

ويدخل "الملكي" ملعب "سانتياغو برنابيو" المباراة بطموح تقليص الفارق، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة خلف برشلونة المتصدر بفار 4 نقاط.

وقدمت كتيبة "الميرينغي" مستويات مستقرة هذا الموسم، إذ نجحوا في تحقيق 19 انتصاراً، مقابل 3 تعادلات، في حين تذوق الفريق مرارة الهزيمة في 3 مناسبات فقط.

وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة للفريق الملكي في أمتار الدوري الحاسمة، إذ يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته والضغط على برشلونة المتصدر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

تقام مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026، اليوم الإثنين 2 مارس/أذار 2026 على ملعب "سانتياغو برنابيو".

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

beIN SPORTS HD 1

كما يمكنم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة ومتابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة ريال مدريد المحتملة ضد خيتافي

تيبو كورتوا، داني كارفاخال – أنطونيو روديغير – ألابا – كاريراس – فالفيردي – غولر – تشواميني – كامافينغا – غارسي – فينيسيوس.