مباشر مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة
الآن بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026.
ويدخل "الملكي" ملعب "سانتياغو برنابيو" المباراة بطموح تقليص الفارق، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة خلف برشلونة المتصدر بفار 4 نقاط.
وقدمت كتيبة "الميرينغي" مستويات مستقرة هذا الموسم، إذ نجحوا في تحقيق 19 انتصاراً، مقابل 3 تعادلات، في حين تذوق الفريق مرارة الهزيمة في 3 مناسبات فقط.
وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة للفريق الملكي في أمتار الدوري الحاسمة، إذ يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته والضغط على برشلونة المتصدر.
🔜 Ready for tomorrow! pic.twitter.com/DfeHoprIdX
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 1, 2026
موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي
تقام مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026، اليوم الإثنين 2 مارس/أذار 2026 على ملعب "سانتياغو برنابيو".
قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
- beIN SPORTS HD 1
كما يمكنم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة ومتابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.
تشكيلة ريال مدريد المحتملة ضد خيتافي
تيبو كورتوا، داني كارفاخال – أنطونيو روديغير – ألابا – كاريراس – فالفيردي – غولر – تشواميني – كامافينغا – غارسي – فينيسيوس.