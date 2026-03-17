مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يدخل ريال مدريد المباراة بوضعية مريحة "نظرياً" بعد تفوقه الكاسح في مباراة الذهاب بسانتياغو برنابيو بنتيجة (3-0)، بفضل الهاتريك التاريخي للأوروغوياني فيديريكو فالفيردي. ومع ذلك، يدرك المدرب ألفارو أربيلوا أن مواجهة كتيبة بيب غوارديولا على أرضها لا تعترف بالأرقام السابقة.

من جانبه، يبحث مانشستر سيتي عن "ريمونتادا" تاريخية تعيد له هيبته الأوروبية. الفريق الذي يضم في صفوفه النجم المصري عمر مرموش والنرويجي إيرلينغ هالاند، مطالب بالفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل مباشرة، أو ثلاثة أهداف لجر المباراة إلى الأشواط الإضافية.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 17 مارس/آذار على ملعب الاتحاد.

وتنطلق مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت السعودية وقطر.

قنوات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

بي إن سبورتس 1 إتش دي (beIN SPORTS 1 HD).

التشكيل المتوقع للقمة المنتظرة

تشكيلة مانشستر سيتي (4-2-3-1):

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ريان آيت نوري، مارك جيهي، روبن دياز، ماتيوس نونيز.

الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ريان شرقي.

الهجوم: عمر مرموش، أنطوان سيمينيو، إيرلينغ هالاند.

تشكيلة ريال مدريد (4-3-3):