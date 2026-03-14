مباشر ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة

تقام مباراة ريال مدريد ضد إلتشي بملعب سانتياغو بيرنابيو اليوم السبت 14 مارس/آذار 2026.

وتنطلق المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني

beIN SPORTS 2

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، بينما يأتي إلتشي بقيادة إيدر سارابيا في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي 3-0 في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2025/2026، بينما تعرض إلتشي لهزيمة 2-1 أمام فياريال في الدوري، ويخوض الفريق سلسلة من 10 مباريات دون فوز في المسابقة.