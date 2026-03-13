مباشر الأهلي ضد القادسية والاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة الأهلي ضد القادسية في الدوري السعودي.. لحظة بلحظة

يستضيف القادسية نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

ويستقبل الرياض نظيره الاتحاد في اليوم ذاته على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تنطلق مباراة الأهلي ضد القادسية والاتحاد ضد الرياض في حدود الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، (21:00) بتوقيت مصر و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة

thmanayah 1

thmanayah 2

وضع القادسية والأهلي قبل المباراة

يدخل القادسية اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 57 نقطة جمعها من 25 مباراة. ويعيش الفريق فترة جيدة في الدوري، إذ حقق 4 انتصارات وتعادلا واحدا في آخر 5 مباريات، وكان آخرها الفوز خارج ملعبه على الخلود بنتيجة 4-1.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، وحقق 5 انتصارات متتالية في الدوري، كان آخرها الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-1.

وفي المواجهات المباشرة التقى الفريقان في آخر 5 مباريات، فاز الأهلي في 4 منها مقابل فوز واحد للقادسية. وكانت آخر مواجهة بينهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وانتهت بفوز الأهلي 4-3.

الأفضلية للاتحاد ضد الرياض

يدخل الرياض المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 25 مباراة، ويمر بفترة صعبة بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ خسر ثلاث مباريات متتالية قبل أن يحقق فوزا وتعادلا في آخر جولتين. وكان آخر لقاء له في الدوري خسارة خارج أرضه أمام ضمك بنتيجة 3-0.

أما الاتحاد فيحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة من 25 مباراة. وحقق الفريق نتائج متباينة في آخر خمس مباريات (فوزان وتعادلان وخسارة)، وكانت خسارته الأخيرة أمام الأهلي بنتيجة 3-1 خارج أرضه.

وتميل الكفة بوضوح لصالح الاتحاد في المواجهات الأخيرة، إذ فاز في آخر 5 مباريات جمعته بالرياض. وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وانتهت بفوز الاتحاد 2-1.