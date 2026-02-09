بث مباشر مباراة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي حيث يحل زعيم آسيا ضيفا ثقيلا على نظيره نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في ملعب استاد راشد.

بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

موعد وقنوات نقل دوري أبطال آسيا مباراة الهلال السعودي والأهلي الإماراتي

beIN SPORTS HD 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت

تغييرات بالجملة في تشكيلة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي

حراسة المرمى: ماثيو باتوييه

خط الدفاع: عبد الكريم دارسي، حسان تمبكتي، بابلو ماري، يوسف أكتشيشيك، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: مراد هوساوي، سيرغي سافيتش

خط الهجوم: سيمون بوابري، داروين نونيز، سلطان مندش.

تشكيل شباب الأهلي الإماراتي أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: بوجدان بلانيتش، رينان فيكتور، ماتيوس هنريكي، كوان سانتوس.

خط الوسط: ماكسيموفيتش، سعيد عزت الله، محمد جمعة المنصوري، عيد خميس، جوليرمي بالا.

خط الهجوم: جواو مارسيلو.

يدخل الهلال المباراة متصدرا للمرحلة الأولى برصيد 18 نقطة، بينما يحتل شباب الأهلي دبي المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

تنطلق مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.