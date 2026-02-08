مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي (0-0) في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "آنفيلد" العريق، حيث تقام قمة مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي.

يبحث الملايين عن كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر الإنترنت بجودة عالية وبدون تقطيع، لمتابعة الصراع المشتعل على صدارة "البريميرليغ".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في الأوقات التالية:

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.الساعة 8:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة والبث المباشر

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط. ويمكنكم المتابعة عبر:

beIN Sports HD 1: بتعليق علي سعيد الكعبي.

محمد صلاح وآرني سلوت: صدام الأنفيلد الأخير؟

تأتي هذه المباراة في ظل أجواء مشحونة داخل قلعة "الريدز".

وتشير التقارير الصحفية إلى أن هذه القمة قد تكون من المرات الأخيرة التي نرى فيها محمد صلاح بقميص ليفربول في مواجهة السيتي.

لماذا قد يرحل صلاح؟

زادت حدة الخلافات بين صلاح ومدربه آرني سلوت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فالهجوم الناري الذي شنه صلاح على الإدارة والجهاز الفني في يناير الماضي جعل مستقبله في مهب الريح.

الإغراء السعودي

مع اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي، تبرز السعودية كوجهة جديدة لمحمد صلاح، مما يعزز فرص انتقاله الصيف المقبل.