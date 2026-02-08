مباشر: ليفربول ضد مانشستر سيتي – الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول مانشستر سيتي في مواجهة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لها تداعيات كبيرة على سباق اللقب ومعركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تنطلق المباراة على ملعب أنفيلد عند الساعة 4:30 مساءً (16:30 بتوقيت غرينتش).

يدخل ليفربول، حامل اللقب، اللقاء وهو متأخر بفارق أربع نقاط عن المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى يُرجَّح أن يضمن مقعداً في دوري أبطال أوروبا.

أما مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيتأخر بفارق تسع نقاط عن أرسنال المتصدر، بعدما فشل في استغلال تعثر المتصدر أيضاً بإهدار النقاط خلال الأسابيع الأخيرة.