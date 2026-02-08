بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يستضيف فالنسيا منافسه ريال مدريد ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، خلف برشلونة المتصدر.

وستكون هذه المباراة صعبة على فالنسيا، الذي يعاني في صراع الهبوط، حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم

تنطلق صافرة بداية مباراة فالنسيا وريال مدريد في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

beIN SPORTS 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ورغم الخسارة (2-4) أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، عاد ريال مدريد سريعا لطريق انتصارات وفاز في الدوري على رايو فايكانو (2-1) ما يعكس قوة الفريق واستقراره تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

ولن يشارك جود بيلينغهام في المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، فيما قد يعود ترينت ألكسندر أرنولد للمشاركة لأول مرة مع الفريق، وإن كان لم يتأكد بعد من مشاركته.