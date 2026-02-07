مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا (1-0) في الدوري الإسباني لكرة القدم

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم

يستضيف برشلونة فريق ريال مايوركا على ملعب كامب نو، بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: برشلونة ضد ريال مايوركا

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 5:15 مساء بتوقيت القاهرة.