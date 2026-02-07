بث مباشر مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي المصري ضيفا على شبيبة القبائل الجزائري، بعد قليل، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين في البطولة، انتهى للأهلي المصري بنتيجة 4-1 في القاهرة.

تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية.