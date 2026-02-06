بث مباشر مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي لكرة القدم

تتجه الأنظار بعد قليل إلى قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، حين يستضيف النصر غريمه الاتحاد في مواجهة تحمل أبعادا فنية وتنافسية كبيرة، في ظل سعي كل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث مؤقتا برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 34 نقطة من 19 مباراة.

تغطية مباشرة لأحداث مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة النصر ضد الاتحاد، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتنطق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر والسادسة والنصف (18:30) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.