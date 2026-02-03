مباشر.. مباراة أرسنال ضد تشلسي (0-0) في نصف نهائي كأس الرابطة

مباشر مباراة أرسنال ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

مباشر، مباراة أرسنال ضد تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

يحتضن ملعب الإمارات المواجهة، التي تنطلق عند الساعة الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر.

يدخل أرسنال اللقاء متمتعا بأفضلية التقدم بنتيجة (3-2) التي حققها في لقاء الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يضع تشيلسي أمام تحد كبير لتعويض هذا العجز ومحاولة خطف بطاقة التأهل للنهائي.

ويسعى أرسنال الآن للبناء على هذا الانتصار وحجز مكانه في النهائي سعيا لتحقيق أول ألقاب الموسم، لكن سيتعين عليه أولا الدفاع عن أفضليته أمام تشيلسي الذي يمر بفترة جيدة من حيث الأداء والنتائج.