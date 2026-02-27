مباراة مباشرةمباراة مباشرة,
مباشر مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين
بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين
بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والشباب في دوري "روشن" السعودي، حيث يحل قريق الموج الأزرق ضيفا ثقيلا على مضيفه الشباب بعد تعادل مع التعاون (1-1) أفقده الصدارة وحتى الوصافة.
بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026
يحاول الهلال استعادة التوازن والعودة لانتصاراته من جديد عندما يخوض مباراة ديربي ضد الشباب.
شبكة ثمانية أصدرت تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.
تشكيلة الهلال ضد الشباب
من المتوقع أن تكون تشكيلة الهلال ضد الشباب
- ياسين بونو
- ثيو هيرنانديز – كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – حمد اليامي
- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش – محمد كانو – روبين نيفيز
- سالم الدوسري – ماركوس ليوناردو – مالكوم
تشكيلة الشباب ضد الهلال
من المتوقع أن تضم تشكيلة الشباب ضد الهلال
- مارسيلو غروهي
- سعد بالعبيد – علي آل بليهي – ويسلي هويدت – محمد الثاني
- فنسنت سيرو – ياسين عدلي
- يانيك كاراسكو – جوش براونهيل – همام الهمامي – عبد الرزاق حمد الله