مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا بث مباشر اليوم في اياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري ابطال أوروبا لكرة القدم 2026.

تترقب جماهير الكرة العالمية لحظة انطلاق الصافرة في هذه المواجهة الحاسمة بين ريال مدريد وبنفيكا.

ويسعى العملاق الإسباني لتأكيد تفوقه التاريخي وحجز مقعد في الملحق المؤهل لدور الـ16، بينما يطمح الضيف البرتغالي لإحداث مفاجأة مدوية في قلب العاصمة الإسبانية.

تعتبر هذه الأمسية الكروية بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الفريقين على تحمل الضغوط العالية في المواجهات الحاسمة. ريال مدريد يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة، مستنداً إلى سجله الحافل بالنجاحات القارية والخبرات المتراكمة لدى لاعبيه الأساسيين في مثل هذه المواعيد الكبرى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبنفيكا بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا، وتعرف على تشكيلة الفريقين وأبرز أحداث المباراة لحظة بلحظة.

يستضيف ريال مدريد نظيره البرتغالي بنفيكا على ملعب برنابيو اليوم، ويسعى رفاق البرازيلي فينيسيوس جونيور لتأكيد التأهل بعد حسم لقاء الذهاب، تابعوا معنا التغطية المباشرة لحظة بلحظة والأهداف فور تسجيلها.

الحدث: دوري أبطال أوروبا

المباراة: ريال مدريد ضد بنفيكا في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16

التوقيت: تقام المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، الـ11 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1

المعلق: عصام الشوالي.

أين أجد رابط بث مباشر ريال مدريد وبنفيكا

تابعوا معنا التغطية الحية للنتيجة لحظة بلحظة في هذا المقال.

ماهي نتيجة مباراة الذهاب؟ انتهت بفوز ريال مدريد 1-0

أين تبث مباراة ريال مدريد وبنفيكا مجانا؟ المباراة مشفرة وحصرية عبر قنوات بي إن سبورتس.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو كاريراس،أنطونيو روديغر، أسينسيو،أرنولد.

الوسط: كامافينغا، تشواميني، فالفيردي، غولر.

الهجوم: فينيسيوس، غونزالو غارسيا.

تشكيلة بنفيكا المتوقعة: