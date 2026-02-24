مباشر مباراة إنتر ميلان ضد بودو غليمت في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. لحظة بلحظة

بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد بودو غليمت في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد بودو غليمت ، ويخوض الروسونيري (إنتر ميلان) جولة الإياب الحاسمة ضد بودو غليمت من الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك على أرضية ملعب “جوزيبي مياتزا” (سان سيرو) في مدينة ميلانو.

بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة مباراة إنتر ميلان ضد بودو غليمت

beIN SPORTS HD 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال تغطيات رياضية مباشرة للجزيرة نت

وبات الفريق الإيطالي صاحب الخبرة الطويلة مهددا بالخروج من البطولة بعد خسارته مباراة الذهاب (1-3) في مفاجأة من العيار الثقيل.

متى موعد مباراة إنتر ميلان ضد بودو غليمت في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بودو غليمت في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025–2026 هو مساء الليلة الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل إنتر ميلان هذه المباراة بحثا عن الثأر من الفريق النرويجي وتعويض فارق الهدفين من أجل الإبقاء على فرصه في التأهل لدور الـ16.