مباشر مباراة الأهلي وضمك وباقي مباريات الجولة 10 المؤجلة من الدوري السعودي

مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وضمك وباقي مباريات الجولة 10 المؤجلة من الدوري السعودي

يخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام ضمك الآن ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي، وهو ما يمنحها أهمية إضافية مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية، بدءاً من مساء اليوم الإثنين، نحو الملاعب المختلفة في المملكة، حيث تُستأنف منافسات دوري روشن للمحترفين بإقامة المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة.

وتأتي هذه الجولة في توقيت حساس جداً من عمر المسابقة، تزامناً مع الصراع الشرس على الصدارة.

وقد اعتمدت رابطة الدوري توقيتا موحدا لجميع المواجهات عند الساعة العاشرة مساءً، تماشياً مع الأجواء الرمضانية، وتوزعت المباريات على مدار ثلاثة أيام (الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء).

4 مباريات نارية في هذه الليلة هي كالتالي

الأهلي ضد ضمك على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (أبها).

الاتفاق ضد القادسية على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام).

الرياض ضد الشباب على ملعب اس اتش جي أرينا (الرياض).

الأخدود ضد الفتح على ملعب ميدان تمويل الأولي.

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد ضمك وباقي مباريات هذه الجولة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت