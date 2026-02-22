مباشر مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني.. لحظة بلحظة

مباشر الآن مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي، وسيكون برشلونة على موعد مع مباراة مهمة أمام ليفانتي من أجل اعتلاء صدارة الدوري، بعد تعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة أمام مضيفه أوساسونا (1-2).

بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

ويتعين على برشلونة إظهار رد فعل قوي خاصة وأن نتائج الفريق الأخيرة ليست بالجيدة، حيث تلقى الفريق خسارتين في آخر مباراتين بكافة البطولات.

الفريق يستهل تحضيراته لمباراة الأحد ضد ليفانتي pic.twitter.com/GACUSPA9p3 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 19, 2026

متى موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تقام مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026، اليوم الأحد 22 فبراير/شباط 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت قطر والسعودية، السابعة والربع (19:15) بتوقيت الإمارات، الخامسة والربع (17:15) بتوقيت مصر والرابعة والربع (16:15) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026.. والقنوات الناقلة

beIN SPORTS 2 HD

beIN SPORTS FR 1

كما يمكنم متابعة كل أحداث وتفاصيل المباراة قبل انطلاقها بساعتين، في تغطية مباشرة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات عبر موقع الجزيرة نت.

وكان برشلونة قد خسر في آخر مبارياته في الليغا أمام جيرونا.